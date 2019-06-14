2019-06-14T17:58:08+03:00
Общество

В Зеленоградске на месте снесенной палатки хотят разбить сквер

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В Зеленоградске в районе жилого дома №4 на улице Московской демонтировали металлическую палатку. На ее месте и территории к ней прилегающей, власти запланировали устройство сквера.

Как сообщили в местной администрации, уже разрабатывают проект, «в рамках которого можно предусмотреть различные элементы благоустройства городской среды».

От местных жителей собирают идее и предложения по благоустройству. Письма ждут в администрации Зеленоградска на имя главного архитектора.

Работы по благоустройству, правда, проведут уже в 2020 году.

Отметим, в Зеленоградске начали благоустраивать городской парк. Стоимость работ составила более 21 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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