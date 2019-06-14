В Зеленоградске на месте снесенной палатки хотят разбить сквер
В Зеленоградске в районе жилого дома №4 на улице Московской демонтировали металлическую палатку. На ее месте и территории к ней прилегающей, власти запланировали устройство сквера.
Как сообщили в местной администрации, уже разрабатывают проект, «в рамках которого можно предусмотреть различные элементы благоустройства городской среды».
От местных жителей собирают идее и предложения по благоустройству. Письма ждут в администрации Зеленоградска на имя главного архитектора.
Работы по благоустройству, правда, проведут уже в 2020 году.
Отметим, в Зеленоградске начали благоустраивать городской парк. Стоимость работ составила более 21 тысячи рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU