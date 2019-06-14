Мэрия: Калининградцы чаще всего жалуются на тротуары в Московском районе

СЕГОДНЯ 17:52 2019-06-14T17:52:58+03:00

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В администрации Калининграда проанализировали жалобы горожан на неудовлетворительное состояние тротуаров за последние полтора года. Как оказалось, часто упоминаются тротуары в Московском районе, а также в Центральном, конкретно – улицы Карташёва, Катина, Ломоносова, улицы Северной горы. Власти готовы направить на ремонт тротуаров на этих улицах 19 млн рублей, которые были сэкономлены при проведении конкурсов.

- Конечно, от латания наиболее явных повреждений сразу не уйти, - отметил глава города Алексей Силанов, - но доминировать будет комплексный подход к ремонту тротуаров по принципу «сделали на совесть и не возвращаемся».

Всего в этом сезоне обновятся тротуары на 20 улицах Калининграда на сумму порядка 100 миллионов рублей, что в пять раз больше, чем было в 2018 году.

ИСТОЧНИК KP.RU