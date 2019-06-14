Калининградец изнасиловал женщину в парке

СЕГОДНЯ 18:05 2019-06-14T18:05:55+03:00

Встретив свою жертву в безлюдном месте, мужчина пригрозил ее убить в случае попытки сопротивления

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Следственный отдел по Московскому району Калининграда Следственного управления СКР по Калининградской области возбудил в отношении 32-летнего жителя города уголовное дело об изнасиловании, соединенном с угрозой убийством.

Как полагает следствие, вечером 8 июня калининградец встретил в парке «Балтийский» 27-летнюю горожанку и, посулив жестоко расправиться с ней в случае попытки сопротивления, надругался над молодой женщиной. Впрочем, жертва сразу после случившегося все-таки решилась обратиться за помощью к сотрудникам полиции. Насильник был задержан.

- Мужчина вину в совершении указанного преступления отрицает, - сообщила официальный представитель регионального СУ СКР Наталья Гацко. - По имеющимся сведениям, обвиняемый ранее неоднократно судим, в том числе и за аналогичное преступление. По ходатайству следствия в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Назначен ряд судебных экспертиз, производятся допросы свидетелей, выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств расследуемого преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU