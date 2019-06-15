"Он очень громко кукарекал": житель Правдинска разделался с соседским петухом, мешавшим ему спать

СЕГОДНЯ 12:11 2019-06-15T12:11:17+03:00

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В Правдинском районе полиция задержала 33-летнего местного жителя, который обвиняется в похищении соседского петуха.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области, злоумышленник проник в хозяйственную постройку во дворе дома потерпевшего через незапертую дверь.

- Затем он забрал петуха породы "Орлингтон", принес к себе, где забил и разделал, чтобы употребить его в пищу, - сообщили в пресс-службе, добавив, что "подозреваемый сознался в содеянном и пояснил, что петух якобы громко кукарекал и будил его по утрам".

Сумма ущерба составила 1500 рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU