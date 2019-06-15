2019-06-15T12:16:58+03:00
Происшествия

В Полесском районе раскрыли "дело золотой цепочки"

Кирилл Алексеев
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В отдел полиции по Полесскому району обратилась 69-летняя пенсионерка, которая сообщила, что из ее дома пропала золотая цепочка с кулоном. Ее стоимость женщина оценила в 4 тысячи рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области, участковые выяснили, что кража была совершена во время переезда сельчанки в другой дом.

- Для транспортировки мебели пожилая женщина наняла грузчиков. При проверки их на причастность к данной краже, оказалось, что ее совершил 42-летний ранее судимый за кражу житель соседнего поселка. Во время переноски мебели злоумышленник заметил в одном из шкафов драгоценность и похитил ее. Мужчина намеревался сбыть похищенное в ломбард, но не успел, так как был задержан полицейскими, - отметили в пресс-службе.

Теперь незадачливый грузчик может отправиться в колонию на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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