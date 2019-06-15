В Калининграде вышел из строя светомузыкальный фонтан у здания биржи

СЕГОДНЯ 12:23 2019-06-15T12:23:39+03:00

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Мэрия Калининграда в своей группе в Фейсбуке сообщила, что сломался светомузыкальный фонтан возле здания биржи Кёнигсберга, в котором сейчас располагается Музей изобразительных искусств.

"Приносим горожанам и гостям города свои извинения, но в Биржевом сквере снова будет какое-то время тихо. "Полетела" электроника в фонтане, - сообщили в мэрии. - Разработчики из Челябинска в телефонном разговоре уже признали, что случай гарантийный, обещали прибыть в Калининград "через недельку".

Напомним, светомузыкальный фонтан был построен в 2018 году перед чемпионатом мира по футболу и стал подарком городу со стороны Сбербанка и руководителя Германа Грефа.

ИСТОЧНИК KP.RU