2019-06-15T12:46:42+03:00
Общество

На Октябрьском острове начали перекладывать "поплывшую" плитку

Кирилл Алексеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Многие калининградцы обратили внимание на то, что на Октябрьском острове в некоторых местах тротуарная плитка "поплыла", а дорога пошла волнами. По словам специалистов, в этом нет ничего странного, поскольку консолидация грунта на острове длится пять лет.

А накануне на острове появились несколько десятков рабочих, которые начали перекладывать плитку. Как сообщило издание "Клопс.Ru", ремонт проведут на пешеходной дорожке от стадиона до второго эстакадного моста. Перекладка требуется на нескольких участках протяженностью от одного до трех метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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