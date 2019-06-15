Под Черняховском местный житель, не дожидаясь помощи властей, обустроил место для купания

СЕГОДНЯ 13:18 2019-06-15T13:23:33+03:00

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В сообществе "Мой Черняховск" в социальной сети "ВКонтакте" пишут о жителе Черняховска Александре Поповиче, который собственноручно, не должидаясь помощи извне организовал купальное место на озере в районе т.н. "Краснофлотских дач".

"Александр Попович - скромный мужик, своими силами организовал купалку на Краснофлотских дачах. Место было совсем не приспособленное и он нарезал в грунте ступеньки, покосил траву, закопал бочку под мусор. Теперь тут можно отдохнуть и искупаться в летнюю жару, - пишут в группе. - Спасибо Саше и всем кто любит Черняховск!

ИСТОЧНИК KP.RU