IX Форум регионов-партнеров Калининградской области соберет 400 участников

СЕГОДНЯ 14:18 2019-06-15T14:18:19+03:00

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Во вторник, 18 июня, в гостинице "Рэдиссон" состоится IX Форум регионов-партнеров Калининградской области.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в форуме примут участие Посол по особым поручениям МИД России Михаил Ванин, заместитель Главы представительства ЕС в России Алешка Симкич, представители правительства Калининградской области, областной Думы и другие официальные лица.

В работе дискуссионных площадок участвуют представители Мурманской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Архангельской, Новгородской, Псковской областей, Республики Коми, а также Польши, Литвы, Белоруссии, Германии, Норвегии, Латвии – всего около 400 участников.

- Гости обсудят практические аспекты межрегионального сотрудничества в различных сферах деятельности, - отметили в пресс-службе. - Международный форум, организованный правительством области, дает возможность его участникам обменяться профессиональным опытом, обсудить планы и наметить новые мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU