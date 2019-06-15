Калининградских медиков поздравили с профессиональным праздником, лучшим вручили награды

СЕГОДНЯ 15:21 2019-06-15T15:22:35+03:00

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В Калининграде, во Дворце культуры железнодорожников накануне прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в этом году впервые на торжественной церемонии учреждениям здравоохранения и их сотрудникам были вручены особые знаки-символы в пяти итоговых номинациях.

Так, в номинации «Событие года» были отмечены коллективы Областной и Центральной городской клинических больниц, Городской клинической больницы скорой медицинской помощи, Областной инфекционной и Пионерской городской больниц за большой вклад в медицинское обеспечение ЧМ-2018. «Открытием года» стало появление Центра женского здоровья в Советске. Особый знак-символ в номинации «Перспектива года» был вручен заведующему онкоотделением №2 маммологического профиля Олегу Петренко. «Признание года» – так называлась номинация, в которой чествовали «Лучшего стоматолога РФ – 2018» – заведующую лечебно-профилактическим отделением Городской детской стоматологической поликлиники Евгению Адрианову. В номинации «Золотое сердце года» была отмечена врач анестезиолог-реаниматолог Детской областной больницы Анжелика Сафарьян.

Кроме того, нагрудные знаки «Отличник здравоохранения РФ» получили старшая медицинская сестра Городской больницы №3 Любовь Большешапова и начальник отдела сопровождения медстатистики Областного медицинского информационно-аналитического центра Венера Михеенко.

ИСТОЧНИК KP.RU