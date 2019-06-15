2019-06-15T15:40:24+03:00
Происшествия

В ночь на воскресенье в Калининграде ожидаются дождь, град, гроза и штормовой ветер

Кирилл Алексеев
Поделиться:
Комментарии: comments1
Снова ждем десятки поваленных деревьев.Снова ждем десятки поваленных деревьев.Фото: Иван МАРКОВ
Изменить размер текста:

В пресс-службе Главного управления МЧС России по Калининградской области предупреждают, что, по сведениям Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь с 15 на 16 июня и утром 16 июня на территории Калининградской области ожидаются: очень сильный дождь, гроза, местами град, шквалистые усиления ветра до 17-22 м/с.

В МЧС предупреждают, что выход в море и внутренние водоемы на маломерных судах при таких погодных условиях крайне опасен для жизни и запрещен.

- Настоятельно рекомендуем воздержаться от выезда на природу как в составе туристских групп, так и частном порядке. В период неблагоприятных погодных условий необходимо соблюдать меры личной безопасности, воздержаться без крайней необходимости от поездок на личном автотранспорте, соблюдать правила дорожного движения, не ставить автомобили вблизи рекламных щитов, деревьев, - отметили спасатели.

Единые телефоны спасения: «101» или «112». Звоните по ним, если вы стали свидетелем пожара, ДТП или другого происшествия, когда требуется помощь спасателей. Телефон доверия ГУ МЧС России по Калининградской области: 79-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Полесске женщина напала с кухонным ножом на сожителя
В Калининграде откроются фирменные салоны китайского бренда Xiaomi
Калининградских медиков поздравили с профессиональным праздником, лучшим вручили награды
IX Форум регионов-партнеров Калининградской области соберет 400 участников
Под Черняховском местный житель, не дожидаясь помощи властей, обустроил место для купания
На Октябрьском острове начали перекладывать "поплывшую" плитку
В Калининграде вышел из строя светомузыкальный фонтан у здания биржи
В Полесском районе раскрыли "дело золотой цепочки"
"Он очень громко кукарекал": житель Правдинска разделался с соседским петухом, мешавшим ему спать
Калининградец изнасиловал женщину в парке
Мэрия: Калининградцы чаще всего жалуются на тротуары в Московском районе
В Зеленоградске на месте снесенной палатки хотят разбить сквер
Россельхознадзор отчитался о задержании в Калининграде 18 кг санкционных персиков
Облизбирком назначил выборы депутатов в Озерске и Краснознаменске
Пьяный поляк ездил по городу на советском танке Т-55
Нестеров из-за аварии остался без воды
Пассажиропоток «Храброво» за пять месяцев увеличился на 22 процента
В Калининграде полицейские вытащили из Преголи двух тонущих мужчин
За неделю калининградские полицейские раскрыли четыре угона
Каратист из Калининграда выиграл ветеранский Кубок России
КЖД назначила дополнительную электричку в Зеленоградск в воскресенье
В Калининграде осудили транспортного полицейского, избившего до смерти обидчика сестры
В Калининградской области шторм повалил 84 дерева на областных дорогах
Калининградца осудили за покупку анаболиков
Суд обязал администрацию Черняховска построить дорогу к участку многодетной семьи