В ночь на воскресенье в Калининграде ожидаются дождь, град, гроза и штормовой ветер

СЕГОДНЯ 15:40 2019-06-15T15:40:24+03:00

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В пресс-службе Главного управления МЧС России по Калининградской области предупреждают, что, по сведениям Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь с 15 на 16 июня и утром 16 июня на территории Калининградской области ожидаются: очень сильный дождь, гроза, местами град, шквалистые усиления ветра до 17-22 м/с.

В МЧС предупреждают, что выход в море и внутренние водоемы на маломерных судах при таких погодных условиях крайне опасен для жизни и запрещен.

- Настоятельно рекомендуем воздержаться от выезда на природу как в составе туристских групп, так и частном порядке. В период неблагоприятных погодных условий необходимо соблюдать меры личной безопасности, воздержаться без крайней необходимости от поездок на личном автотранспорте, соблюдать правила дорожного движения, не ставить автомобили вблизи рекламных щитов, деревьев, - отметили спасатели.

Единые телефоны спасения: «101» или «112». Звоните по ним, если вы стали свидетелем пожара, ДТП или другого происшествия, когда требуется помощь спасателей. Телефон доверия ГУ МЧС России по Калининградской области: 79-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU