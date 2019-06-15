2019-06-15T16:04:33+03:00
Экономика

В Калининграде откроются фирменные салоны китайского бренда Xiaomi

Кирилл Алексеев
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Магазин Xiaomi в Китае.Магазин Xiaomi в Китае.Фото: Википедия
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В текущем году в Калининграде появится, как минимум, один фирменный салон по продаже смартфонов и аксессуаров китайского бренда Xiaomi. Как сообщает "Коммерсантъ", партнером Xiaomi по развитию розничной сети в регионах России стала компания «Марвел-Дистрибуция». Кроме Калининграда салоны Xiaomi должны появиться в Томске, Туле, Омске, Курске, Краснодаре, Волгограде и некоторых других городах.

Как отмечается, Xiaomi рассчитывает занять нишу компании Huawei, которая попала под американские санкции. В настоящее время Huawei занимает первое место по продажам смартфонов в России, на втором месте Samsung, на третьем - Apple. Xiaomi пока находится на четвертом месте.

Компания Xiaomi была основана Лэй Цзюнем в 2010 году. Она занимает шестое место в мире и четвертое в Китае по объему производства (продаж) смартфонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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