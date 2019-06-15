В Полесске женщина напала с кухонным ножом на сожителя

СЕГОДНЯ 16:24 2019-06-15T16:24:26+03:00

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Криминальная история приключилась в Полесске.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области, между сожителями (мужчине 42 года, его избраннице 39) возник конфликт. Вначале громко ругались, а потом дама взялась за холодное оружие.

- В ходе ссоры женщина схватила кухонный нож и ударила им в лицо потерпевшему. Мужчина успел отскочить от нанесенного удара, в результате чего получил только порез нижней губы и подбородка. С полученными травмами пострадавший обратился в больницу, где медики расценили полученные телесные повреждения как легкий вред здоровью, - отметили в пресс-службе.

Теперь агрессивной даме грозит лишение свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU