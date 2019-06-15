В Варшаве экстренно приземлился российский самолет
В варшавском аэропорту имени Фредерика Шопена совершил экстренную посадку самолет, осуществлявший рейс Барселона - Москва. Как сообщило РИА "Новости" капитан корабля принял решение об экстренной посадке из-за чересчур агрессивного пассажира.
- Самолет "Аэрофлота", который направлялся из Барселоны в Москву, незапланированно приземлился в Варшаве из-за агрессивного пассажира. Вероятно, он был пьян, - сообщил информагентству представитель варшавского аэропорта имени Шопена Петр Рудский.
После посадки нетрезвого буяна вывели из самолета пограничники, в Варшаве его поместили в изолятор, а самолет после дозаправки вылетел в Москву.
ИСТОЧНИК KP.RU