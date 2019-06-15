Под Калининградом установили информационные стенды, посвященные русским и советским солдатам

15 Июнь 22:39 2019-06-15T22:39:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу в поселке Заливино Полесского района энтузиасты установили два информационных стенда, посвященных памяти русских и советских солдат, воевавших в Восточной Пруссии. Как сообщил член Общественной палаты Калининградской области Альберт Адылов, акция прошла в рамках проекта БФУ имени Канта "Дороги русского солдата".

"Теперь жители и гости этого райского уголка будут знать, как сражались здесь русские моряки в сентябре 1757 года и советские солдаты в январе 1945-го, сообщил Адылов на своей странице в Фейсбуке. - Попутно помогли принимающей стороне (ТОС "Чистый берег") вырубить ненужную растительность на подходе к их туристической точке и на берегу залива".

ИСТОЧНИК KP.RU