Родители разыскивают владельцев спаниеля, который на Сельме покусал их пятилетнего ребенка

15 Июнь 23:03 2019-06-15T23:14:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В Инстаграме распространяется информация о поиске владельцев собаки, покусавшей ребенка на детской площадке.

"11 июня 2019 года около 18:15 - 18:30 в районе дома №46 по улице Челнокова на детской площадке собакой (предположительно русский спаниель) был укушен 5-летний ребенок, - пишут авторы послания. - С собакой гуляли две девочки-подростка. Мальчик сейчас в больнице, ему назначены уколы. Для того, чтобы поскорее закончить лечение, необходимо установить владельцев собаки, чтобы узнать о ее прививках".

Родители ребенка убедительно откликнуться либо владельцев собаки, либо очевидцев происшествия. Предположительно одна из девочек-подростков учиться в гимназии №40.

Если у вас есть информация, обращайтесь к пользователю @jane_01_22 в Инстаграме.

ИСТОЧНИК KP.RU