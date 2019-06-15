2019-06-15T23:23:55+03:00
Общество

Почти как в Малибу: в Зеленоградске спасателей оснастили досками для серфинга

Кирилл Алексеев
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Как сообщили в администрации Зеленоградского городского округа, в качестве дополнительного спасательного оборудования на все официальные пляжи закуплены SUP-серфинговые доски.

- Благодаря использованию этих досок, спасатель имеет возможность быстрее добраться до утопающего и ему легче транспортировать его на берег. Также SUP-доски можно использовать на берегу как носилки, - отметили в администрации.

Инструктаж и первую тренировку с муниципальными спасателями провел чемпион мира по SUP-серфингу Артем Кодинцев.

SUP-серфинг - водный вид спорта, разновидность серфинга, в котором серфер, стоя на доске, катается на волнах и при этом гребет веслом, а не руками, как в классическом серфинге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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