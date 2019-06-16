В Калининграде горящий склад тушили 30 пожарных
Возгоранию был присвоен ранг 1-БИС
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В воскресенье, 16 июня, около 6 часов утра произошел крупный пожар на улице 4-я Большая окружная. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
По предварительной информации, в складском помещении размером 18х100 метров горела обшивка на площади 55 «квадратов». Возгоранию был присвоен ранг 1-БИС. В тушении огня участвовали 30 человек и 9 единиц техники.
Потушить пожар удалось почти через 2,5 часа. Пострадавших среди людей нет.
ИСТОЧНИК KP.RU