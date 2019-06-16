2019-06-16T11:56:50+03:00
Происшествия

В Калининграде горящий склад тушили 30 пожарных

Возгоранию был присвоен ранг 1-БИС
Карен АПРИЯНЦ
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В воскресенье, 16 июня, около 6 часов утра произошел крупный пожар на улице 4-я Большая окружная. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

По предварительной информации, в складском помещении размером 18х100 метров горела обшивка на площади 55 «квадратов». Возгоранию был присвоен ранг 1-БИС. В тушении огня участвовали 30 человек и 9 единиц техники.

Потушить пожар удалось почти через 2,5 часа. Пострадавших среди людей нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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