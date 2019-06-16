Калининград вошел в топ-10 городов для медицинского туризма

СЕГОДНЯ 12:11 2019-06-16T12:30:35+03:00

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Калининград занял девятое место в топ-10 городов для медицинского туризма. Рейтинг составило аналитическое агентство «ТурСтат» по результатам опроса пользователей. У респондентов спрашивали, в какой город лучше всего отправиться для лечения и получения медицинских услуг.

В результате, за Калининград проголосовали 2% участников опроса. Список лучших городов возглавил Тель-Авив с 27% голосов, на втором месте — Санкт-Петербург, за который отдали 20% голосов, за Москву — 16%, за Казань — 10%, за Новосибирск — 8%, за Сочи — 4%.

ИСТОЧНИК KP.RU