2019-06-16T13:04:52+03:00
Происшествия

Штормовой ветер повалил 43 дерева в Калининградской области

Дорожники работали всю ночь, чтобы убрать поваленные стволы с трасс
Карен АПРИЯНЦ
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Больше всего дереьев были повалены в Гурьевском и Правдинском районахБольше всего дереьев были повалены в Гурьевском и Правдинском районахФото: Елена Дятлова
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Во время ночного шторма в Калининградской области было повалено 43 дерева. Об этом сообщила министр развития инфраструктуры Елена Дятлова на своей странице в Facebook.

По словам министра, в Гурьевском и Правдинском районах в общей сложности было повалено 26 деревьев, еще 7 — в Зеленоградске.

— На автодороге «Загорское-Междуречье» молния попала в дерево и оно загорелось. Дорожники работали всю ночь, убирали поваленные штормом деревья с трасс. Проезд обеспечен на всех дорогах, — заявила Дятлова.

Напомним, в ночь воскресенье в Калининградской области было объявлено штормовое предупреждение с порывами ветра до 22 м/с. В регионе также ожидались гроза, сильный дождь и град.

ИСТОЧНИК KP.RU

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