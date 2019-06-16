Штормовой ветер повалил 43 дерева в Калининградской области
Во время ночного шторма в Калининградской области было повалено 43 дерева. Об этом сообщила министр развития инфраструктуры Елена Дятлова на своей странице в Facebook.
По словам министра, в Гурьевском и Правдинском районах в общей сложности было повалено 26 деревьев, еще 7 — в Зеленоградске.
— На автодороге «Загорское-Междуречье» молния попала в дерево и оно загорелось. Дорожники работали всю ночь, убирали поваленные штормом деревья с трасс. Проезд обеспечен на всех дорогах, — заявила Дятлова.
Напомним, в ночь воскресенье в Калининградской области было объявлено штормовое предупреждение с порывами ветра до 22 м/с. В регионе также ожидались гроза, сильный дождь и град.
ИСТОЧНИК KP.RU