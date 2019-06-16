Штормовой ветер повалил 43 дерева в Калининградской области

СЕГОДНЯ 12:52 2019-06-16T13:04:52+03:00

Больше всего дереьев были повалены в Гурьевском и Правдинском районах Фото: Елена Дятлова

Дорожники работали всю ночь, чтобы убрать поваленные стволы с трасс

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Во время ночного шторма в Калининградской области было повалено 43 дерева. Об этом сообщила министр развития инфраструктуры Елена Дятлова на своей странице в Facebook.

По словам министра, в Гурьевском и Правдинском районах в общей сложности было повалено 26 деревьев, еще 7 — в Зеленоградске.

— На автодороге «Загорское-Междуречье» молния попала в дерево и оно загорелось. Дорожники работали всю ночь, убирали поваленные штормом деревья с трасс. Проезд обеспечен на всех дорогах, — заявила Дятлова.

Напомним, в ночь воскресенье в Калининградской области было объявлено штормовое предупреждение с порывами ветра до 22 м/с. В регионе также ожидались гроза, сильный дождь и град.

ИСТОЧНИК KP.RU