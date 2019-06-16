В Калининграде восстановили памятник ученым Кёнигсбергского университета
Производитель дал памятнику пожизненную гарантиюФото: Александр Родионов
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В Калининграде восстановили памятник профессорам университета Кёнигсберга. Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава компании «Родионов-камень» Александр Родионов.
— Восстановили памятник профессорам Альбертины. Если вандалы не разломают - будет стоять вечно ... с пожизненной гарантией, — заявил Родионов.
Напомним, в апреле 2018 памятник, установленный на месте захоронения ученых Альбертины разгромили вандалы. Позднее для его восстановления использовали искусственный камень, который начал разрушаться.
ИСТОЧНИК KP.RU