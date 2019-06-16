2019-06-16T14:15:50+03:00
Происшествия

На трассе под Калининградом занесло фуру: движение перекрыто

Инцидент произошел на трассе в направлении поселка Высокое
Сергей Богров
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Фото с места ДТПФото с места ДТПФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В воскресенье на трассе под Нестеровым занесло фуру, которая полностью перекрыла дорогу. Об этом рассказали очевидцы ДТП в соцсетях.

Как сообщается, дорожный инцидент произошел на трассе в направлении поселка Высокое.

— Фуру занесло на повороте, не проехать, — говорится в опубликованном сообщении.

В результате движение оказалось полностью перекрытым и водителям рекомендуют использовать объездные пути.

ИСТОЧНИК KP.RU

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