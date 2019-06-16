На трассе под Калининградом занесло фуру: движение перекрыто
Инцидент произошел на трассе в направлении поселка Высокое
Фото с места ДТПФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
Изменить размер текста:
В воскресенье на трассе под Нестеровым занесло фуру, которая полностью перекрыла дорогу. Об этом рассказали очевидцы ДТП в соцсетях.
Как сообщается, дорожный инцидент произошел на трассе в направлении поселка Высокое.
— Фуру занесло на повороте, не проехать, — говорится в опубликованном сообщении.
В результате движение оказалось полностью перекрытым и водителям рекомендуют использовать объездные пути.
ИСТОЧНИК KP.RU