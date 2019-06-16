Из горящего дома под Калининградом эвакуировали 7 человек
Огнем была охвачена однокомнатная квартира
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В минувшую субботу в Зеленоградске во время пожара в жилом доме эвакуировали 7 человек. Как сообщили в региональном управлении МЧС, инцидент произошел около 13:00.
По предварительной информации, на ул. Ленина горело двухэтажное здание. Огнем была охвачена однокомнатная квартира. Площадь возгорания составила 35 квадратных метров. Пожар тушили 13 человек с участием четырех единиц техники.
ИСТОЧНИК KP.RU