2019-06-16T15:11:13+03:00
Происшествия

Из горящего дома под Калининградом эвакуировали 7 человек

Огнем была охвачена однокомнатная квартира
Сергей Богров
Поделиться:
Изменить размер текста:

В минувшую субботу в Зеленоградске во время пожара в жилом доме эвакуировали 7 человек. Как сообщили в региональном управлении МЧС, инцидент произошел около 13:00.

По предварительной информации, на ул. Ленина горело двухэтажное здание. Огнем была охвачена однокомнатная квартира. Площадь возгорания составила 35 квадратных метров. Пожар тушили 13 человек с участием четырех единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
СМИ: По факту пропажи 15-летней калининградки возбудили уголовное дело
В Калининградской области во время учений «Искандеры» нанесли уловные военные удары
Из-за хорошей погоды КЖД назначает в будни дополнительные поезда к морю
На трассе под Калининградом занесло фуру: движение перекрыто
В Калининграде восстановили памятник ученым Кёнигсбергского университета
Штормовой ветер повалил 43 дерева в Калининградской области
Калининград вошел в топ-10 городов для медицинского туризма
В Калининграде горящий склад тушили 30 пожарных
Почти как в Малибу: в Зеленоградске спасателей оснастили досками для серфинга
Родители разыскивают владельцев спаниеля, который на Сельме покусал их пятилетнего ребенка
Под Калининградом установили информационные стенды, посвященные русским и советским солдатам
В Варшаве экстренно приземлился российский самолет
В Полесске женщина напала с кухонным ножом на сожителя
В Калининграде откроются фирменные салоны китайского бренда Xiaomi
В ночь на воскресенье в Калининграде ожидаются дождь, град, гроза и штормовой ветер
Калининградских медиков поздравили с профессиональным праздником, лучшим вручили награды
IX Форум регионов-партнеров Калининградской области соберет 400 участников
Под Черняховском местный житель, не дожидаясь помощи властей, обустроил место для купания