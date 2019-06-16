Из-за хорошей погоды КЖД назначает в будни дополнительные поезда к морю

СЕГОДНЯ 16:25 2019-06-16T16:25:59+03:00

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В Калининграде с 17 по 21 июня назначаются 13 дополнительных поездов к морю между Калининградом, Зеленоградском и Светлогорском. Как сообщили в КЖД, причиной увеличения числа составов стал благоприятный прогноз погоды на предстоящей неделе.

Так, в Зеленоградск дополнительные поезда будут отравляться в 9:10 (с Южного вокзала), 10:45 (с Северного вокзала), 12:45 (с Южного вокзала) и 13:23 (с Южного вокзала); из Зеленоградска в Калининград – в 10:00 (до Северного вокзала), 12:43 (до Южного вокзала) и 13:30 (до Южного вокзала).

Время отправления дополнительных поездов в Светлогорск: из Калининграда с Южного вокзала в 10:00, с Северного вокзала – в 12:00, 14:05; из Светлогорска – 10:58 (до Северного вокзала), 13:00 (до Северного вокзала) и 16:00 (до Южного вокзала).

Как пояснили, в КЖД, большинство рейсов будут выполняться скоростными электропоездами «Ласточка», курсирующими с минимальным количеством остановок в пути следования.

ИСТОЧНИК KP.RU