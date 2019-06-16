2019-06-16T17:36:56+03:00
Политика

В Калининградской области во время учений «Искандеры» нанесли уловные военные удары

Все это происходит на фоне учений ВМС стран НАТО в Балтийском море
Сергей Богров
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В Калининградской области проходят военные тренировки с участием комплексов «Искандер». Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Ракетчики выполнили скрытное выдвижение в назначенный позиционный район, где, оборудовав стартовые позиции, выполнили электронные одиночные и групповые пуски по мишеням, имитирующим пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, защищённые объекты и командные пункты условного противника.

В учениях принимали участие более 200 военнослужащих, а также были задействованы около 20 единиц военной и специальной техники.

Как отметили в ведомстве, учения Балтийского флота проходят на фоне стартовавших 9 июня учений ВМС стран НАТО BALTOPS 2019. В них принимают участие 18 стран-членов альянса, задействованы 44 военных корабля, 40 самолётов и вертолётов, а также около 12 тысяч военнослужащих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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