СМИ: По факту пропажи 15-летней калининградки возбудили уголовное дело

СЕГОДНЯ 18:14 2019-06-16T18:14:07+03:00

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В Калининграде после пропажи 15-летней Ионы Лазарчук возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Об этом сообщает «Клопс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах

Школьница 1 июня около 15.00 ушла из дома, который расположен в СНТ «40 лет Победы» и до сих пор ее местонахождение неизвестно.

На вид девушке 15-16 лет, рост 170 см, среднего телосложения, волосы светлые ниже плеч. Была одета: черные зауженные брюки с замками молниями по бокам, белая футболка с коротким рукавом с рисунками цветов, черные кроссовки с белыми полосками. При себе имела голубой рюкзак с коричневыми лямками.

Если вам известно, где может находиться Иона, то позвоните по телефонам: 552-075 (ПДН), 552-202, 552-098 (дежурная часть), либо 02, 102 (с мобильного).

ИСТОЧНИК KP.RU