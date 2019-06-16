2019-06-16T18:14:07+03:00
Происшествия

СМИ: По факту пропажи 15-летней калининградки возбудили уголовное дело

Школьница ушла из дома 1 июня
Сергей Богров
Поделиться:
Иона ЛазарчукИона ЛазарчукФото: пресс-служба областного УМВД.
Изменить размер текста:

В Калининграде после пропажи 15-летней Ионы Лазарчук возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Об этом сообщает «Клопс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах

Школьница 1 июня около 15.00 ушла из дома, который расположен в СНТ «40 лет Победы» и до сих пор ее местонахождение неизвестно.

На вид девушке 15-16 лет, рост 170 см, среднего телосложения, волосы светлые ниже плеч. Была одета: черные зауженные брюки с замками молниями по бокам, белая футболка с коротким рукавом с рисунками цветов, черные кроссовки с белыми полосками. При себе имела голубой рюкзак с коричневыми лямками.

Если вам известно, где может находиться Иона, то позвоните по телефонам: 552-075 (ПДН), 552-202, 552-098 (дежурная часть), либо 02, 102 (с мобильного).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Калининградской области во время учений «Искандеры» нанесли уловные военные удары
Из-за хорошей погоды КЖД назначает в будни дополнительные поезда к морю
Из горящего дома под Калининградом эвакуировали 7 человек
На трассе под Калининградом занесло фуру: движение перекрыто
В Калининграде восстановили памятник ученым Кёнигсбергского университета
Штормовой ветер повалил 43 дерева в Калининградской области
Калининград вошел в топ-10 городов для медицинского туризма
В Калининграде горящий склад тушили 30 пожарных
Почти как в Малибу: в Зеленоградске спасателей оснастили досками для серфинга
Родители разыскивают владельцев спаниеля, который на Сельме покусал их пятилетнего ребенка
Под Калининградом установили информационные стенды, посвященные русским и советским солдатам
В Варшаве экстренно приземлился российский самолет
В Полесске женщина напала с кухонным ножом на сожителя
В Калининграде откроются фирменные салоны китайского бренда Xiaomi
В ночь на воскресенье в Калининграде ожидаются дождь, град, гроза и штормовой ветер
Калининградских медиков поздравили с профессиональным праздником, лучшим вручили награды
IX Форум регионов-партнеров Калининградской области соберет 400 участников
Под Черняховском местный житель, не дожидаясь помощи властей, обустроил место для купания