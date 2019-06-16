2019-06-16T19:58:45+03:00
Общество

Ливень размыл склоны набережной озера «Поплавок» в Калининграде

Сергей Богров
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Фото с водоемаФото с водоемаФото: Владимир Кайрис
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В Калининграде ливень в ночь на воскресенье нанес урон озеру «Поплавок». Фотографии с размытым склоном набережной водоема выложил на своей странице Facebook редактор службы информации радио «Балтик Плюс» Владимир Кайрис. По его словам, приводить в порядок озеро собираются в 20-х числах июня.

Напомним, в ночь воскресенье в Калининградской области было объявлено штормовое предупреждение с порывами ветра до 22 м/с. В регионе также прошел сильный дождь с грозой. В результате непогоды на территории области также были повалены 43 дерева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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