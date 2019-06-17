В Советске ночью горел жилой дом, его тушили 34 человека
.Фото: Александр КАТЕРУША
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Серьезный пожар случился в ночь на понедельник 17 июня в городе Советске. В 02:10 поступило сообщение о том, что на улице Рабочей горит жилой дом.
Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Калининградской области, в четырехэтажном жилом доме горела кровля на площади 300 квадратных метров. В 02:51 был объявлен повышенный ранг пожара №2.
Обошлось без пострадавших.
В ликвидации пожара участвовали расчеты шести пожарно-спасательных частей в составе 34 человек и 10 единиц техники.
ИСТОЧНИК KP.RU