В Советске ночью горел жилой дом, его тушили 34 человека

СЕГОДНЯ 09:36 2019-06-17T09:36:31+03:00

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Серьезный пожар случился в ночь на понедельник 17 июня в городе Советске. В 02:10 поступило сообщение о том, что на улице Рабочей горит жилой дом.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Калининградской области, в четырехэтажном жилом доме горела кровля на площади 300 квадратных метров. В 02:51 был объявлен повышенный ранг пожара №2.

Обошлось без пострадавших.

В ликвидации пожара участвовали расчеты шести пожарно-спасательных частей в составе 34 человек и 10 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU