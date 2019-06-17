Суд запретил эксплуатацию торгового комплекса с кафе в Светлогорске
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Суд запретил эксплуатацию административно-торгового комплекса с кафе в Светлогорске. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Ранее в ходе проверки было установлено, что здание на Калининградском проспекте в эксплуатацию не введено и фактически является объектом незавершенного строительства. Однако это не помешало его владельцам эксплуатировать здание по назначению.
В итоге суд запретил владельцу любую деятельность, кроме строительной до введения здания в эксплуатацию.
ИСТОЧНИК KP.RU