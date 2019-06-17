2019-06-17T10:22:01+03:00
Общество

Суд запретил эксплуатацию торгового комплекса с кафе в Светлогорске

Виктор Сергеев
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Суд запретил эксплуатацию административно-торгового комплекса с кафе в Светлогорске. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Ранее в ходе проверки было установлено, что здание на Калининградском проспекте в эксплуатацию не введено и фактически является объектом незавершенного строительства. Однако это не помешало его владельцам эксплуатировать здание по назначению.

В итоге суд запретил владельцу любую деятельность, кроме строительной до введения здания в эксплуатацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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