2019-06-17T10:29:56+03:00
Происшествия

В Кафедральном соборе на острове во время концерта обокрали органиста из Швейцарии

Марк Фитце лишился дорогостоящего звукозаписывающего оборудования
Александр КАТЕРУША
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Оборудование вынесли из зала.Оборудование вынесли из зала.Фото: Александр КАТЕРУША
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Инцидент случился в воскресенье 16 июня. Прямо во время выступления швейцарского Марк Фитце кто-то из зрителей украл звукозаписывающее оборудование, установленное музыкантом в зале. Об этом сообщается на страничке Кафедрального собора в Facebook.

«Перед концертом титулярный органист собора Святого Духа в Берне, лауреат международных конкурсов Марк Фитце (Швейцария) установил в районе 15-го ряда Кафедрального собора звукозаписывающее оборудование для записи концерта. После выступления он спустился забрать прибор, но обнаружил пропажу своего оборудования!», - говорится в сообщении.

Представители собора обращаются к вору и призывают его «одуматься и не порочить репутацию Калининграда в глазах всей общественности».

В соборе отметили, что следствие уже началось и речь в данном случае идет о краже в особо крупном размере.

«Данное оборудование является очень узкоспециализированным, и вам в любом случае не удастся его продать незамеченным», - отмечают в Кафедральном соборе и продолжают изучать записи камер наблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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