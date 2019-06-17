2019-06-17T13:10:46+03:00
Общество

Жители Прибрежного вновь стали жаловаться на загрязнение воздуха с территории промзоны

В правительстве прошло внеплановое межведомственное совещание, посвященное экологическим проблемам
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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Жители микрорайона Прибрежный в Калининграде вновь стали жаловаться на загрязнение воздуха с территории промышленной зоны, где располагаются предприятия «МетУпак» и «Браво БВР». Об этом шла речь на внеплановом межведомственном совещании в региональном правительстве, которое прошло под руководством первого заместителя председателя правительства – руководителя аппарата правительства области Алексея Родина.

Как сообщил министр природных ресурсов и экологии Олег Ступин, на территории микрорайона организован постоянный онлайн-мониторинг содержания в воздухе вредных веществ с помощью спектрометра, а на промплощадке «Браво БВР» работает веб-камера, круглосуточно транслирующая в интернет. Кроме того, министр уточнил, что уже инициированы работы по установлению санитарно-защитной зоны для вредного производства ООО «Браво БВР» в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами.

В свою очередь Алексей Родин обратил внимание руководителей силовых ведомств на необходимость принятия дополнительных мер оперативного реагирования на новые жалобы жителей микрорайона Прибрежный. По итогам совещания принят ряд решений, направленных на активизацию межведомственного взаимодействия по усилению контроля за ситуацией.

Напомним, ранее областные власти предложили компании «Браво БВР» перенести производство на территорию одного из технопарков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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