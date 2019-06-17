2019-06-17T11:31:01+03:00
Общество

ФСБ завела шесть уголовных дел по хищениям денег в министерстве образования Калининградской области

В минувшую пятницу в министерстве прошли обыски
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Региональное управление ФСБ пресекло преступную деятельность пятерых сотрудников министерства образования Калининградской области, причастных к хищениям бюджетных средств. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ.

Как было установлено, трое бывших директоров государственного автономного учреждения Калининградской области «Центр диагностики и консультирования детей и подростков» фиктивно трудоустроили работников Министерства образования и платили им зарплату.

- Таким образом, работники Министерства образования получали зарплату из двух учреждений, фактически выполняя должностные обязанности только в Министерстве образования Калининградской области, - отметили в ФСБ.

Всего было похищено 3,2 млн рублей. В минувшую пятницу в министерстве прошли обыски.

На трех бывших директоров Центр диагностики и консультирования детей и подростков и двух сотрудников министерства завели шесть уголовных дел по статье «Присвоение или растрата с использование служебного положения в крупном размере».

ИСТОЧНИК KP.RU

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