ФСБ завела шесть уголовных дел по хищениям денег в министерстве образования Калининградской области
Региональное управление ФСБ пресекло преступную деятельность пятерых сотрудников министерства образования Калининградской области, причастных к хищениям бюджетных средств. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ.
Как было установлено, трое бывших директоров государственного автономного учреждения Калининградской области «Центр диагностики и консультирования детей и подростков» фиктивно трудоустроили работников Министерства образования и платили им зарплату.
- Таким образом, работники Министерства образования получали зарплату из двух учреждений, фактически выполняя должностные обязанности только в Министерстве образования Калининградской области, - отметили в ФСБ.
Всего было похищено 3,2 млн рублей. В минувшую пятницу в министерстве прошли обыски.
На трех бывших директоров Центр диагностики и консультирования детей и подростков и двух сотрудников министерства завели шесть уголовных дел по статье «Присвоение или растрата с использование служебного положения в крупном размере».
ИСТОЧНИК KP.RU