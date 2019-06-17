Свыше 2600 многодетных семей в регионе получают дополнительный материнский капитал

СЕГОДНЯ 11:52 2019-06-17T11:52:25+03:00

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2 609 калининградским семьям уже назначен дополнительный семейный капитал. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства социальной политики.

Так, ежемесячную выплату в размере 2 778 рублей получают 1 936 семей, еще 733 выплачен дополнительный семейный капитал в форме разовой выплаты в размере 50 тысяч рублей. На эти цели из областного бюджета выделено более 94 миллиона рублей.

- Дополнительный семейный капитал востребован многодетными семьями региона, – отметила министр социально политики Анжелика Майстер. – Такая материальная поддержка была принята региональным правительством, чтобы поддержать малообеспеченные семьи с грудными детьми, в тот период, когда они наиболее нуждаются в финансовой помощи. А главное – она предоставляется дополнительно к иным федеральным и региональным мерам поддержки семей с детьми.

Напомним, дополнительный областной материнский капитал в размере 50 тысяч рублей выплачивается семьям со среднедушевым доходом, не превышающим 1,5-кратную величину прожиточного минимума, установленного в Калининградской области на душу населения.

ИСТОЧНИК KP.RU