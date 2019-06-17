В воскресенье на калининградских водоемах едва не утонули двое мужчин
.Фото: Александр Подгорчук
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В воскресенье в Калининграде на водоемах произошло два инцидента. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
В 16:22 поступило сообщение, что в ручье между ул. Дзержинского и 1-ым Ржевским переулком тонет человек. Его спасли очевидцы и передали медикам. Как оказалось, 46-летний мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.
Спустя всего 30 минут спасатели вытащили из озера Пелавское 38-летнего мужчину. Медицинская помощь ему не потребовалась.
ИСТОЧНИК KP.RU