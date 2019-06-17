В Калининграде до вечера не будет электричества в домах на семи улицах

СЕГОДНЯ 12:01 2019-06-17T12:01:21+03:00

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В Калининграде в понедельник, 17 июня, отключено электричество в домах на семи улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов свет отключен на улице Некрасова. До 20 часов электричества не будет на ул. Озерова, 24а, 26а, 20-30, ул. Горького, 1-17, 2а, 4, 10-14, ул. Юношеская, 2, 2а, 4-16, 8б, пер. Партизанский, 1-5, пр-т Советский, 20-34, ул. Мусоргского, 20, 22.

До вечера не работает и светофор на пересечении ул. Горького-Озерова.

Холодное водоснабжение до 17 часов приостановлено на ул. Нарвской, 96-100, 105.

ИСТОЧНИК KP.RU