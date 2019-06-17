Суд не признал действия Рудникова и Дацышина вымогательством

СЕГОДНЯ 12:36 2019-06-17T12:53:31+03:00

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Суд переквалифицировал действия издателя газеты «Новые колеса» Игоря Рудникова и и экс-замполпреда президента в СЗФО Александра Дацышина как покушение на самоуправство, а не вымогательство. Об этом сообщил адвокат Сергей Баранов.

В понедельник, 17 июня, в Московском районном суде Санкт-Петербурга оглашают приговор издателю газеты «Новые колеса» Игорю Рудникову и экс-замполпреду президента в СЗФО Александру Дацышину. Их обвиняли в вымогательстве 50 тысяч долларов США у руководителя регионального следственного управления СК Виктора Леденева.

Судья еще не закончил читать приговор, однако санкция статьи «Самоуправство» предполагает наказание в виде штрафа до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев.

Ранее же прокурор просил для Рудникова 10 лет лишения свободы, для Дацышина - 8 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU