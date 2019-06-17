«Я рад»: Председатель горсовета Калининграда прокомментировал поворот в деле Рудникова

СЕГОДНЯ 13:37 2019-06-17T13:40:13+03:00

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Председатель горсовета депутатов Калининграда Андрей Кропоткин от журналистов узнал о том, что суд переквалифицировал действия издателя газеты «Новые колеса» Игоря Рудникова и экс-замполпреда президента в СЗФО Александра Дацышина как покушение на самоуправство, а не вымогательство.

- Я рад, конечно, безусловно. Но только суд может оправдать или наказать. Я надеюсь, что все институты власти, задействованные в этом процессе, провели тщательное расследование, - сказал Андрей Кропоткин, отметив, что не слышал об этой новости, не читал и пока не ознакомился с новой информацией.

При этом председатель горсовета сказал, что следил за делом Рудникова.

- Несколько раз читал стенограмму суда, - сказал Кропоткин и согласился, что Игорь Рудников – фигура в регионе значимая. – Он журналист с огромным опытом работы, депутат областной думы.

В понедельник, 17 июня, в Московском районном суде Санкт-Петербурга оглашают приговор Игорю Рудникову и Александру Дацышину. Их обвиняли в вымогательстве 50 тысяч долларов США у руководителя регионального следственного управления СК Виктора Леденева.

Санкция статьи «Самоуправство» предполагает наказание в виде штрафа до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев.

Ранее прокурор просил для Рудникова 10 лет лишения свободы, для Дацышина - 8 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU