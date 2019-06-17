2019-06-17T13:54:33+03:00
Происшествия

На ул.Красной в Калининграде под колеса «Фольксвагена» попала 10-летняя девочка

Виктор Сергеев
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В воскресенье вечером на улице Красной в Калининграде сбили ребенка. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В 19:10 на улице Красной под колеса «Фольксвагена» попала 10-летняя девочка. Ребенок переходил проезжую часть вне пешеходного перехода.В результате наезда девочка получила травмы.

Спустя час на улице Карла Маркса водитель мотоцикла «Ямаха» врезался в автомобиль «Чери». После этого мотоциклист скрылся с места ДТП, оставив на асфальте 24-летнего пассажира, который получил телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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