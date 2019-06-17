«И такой приговор выглядит оправдательным»: Адвокат прокомментировал решение суда по делу Рудникова и Дацышина

СЕГОДНЯ 13:56 2019-06-17T14:03:23+03:00

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Московский районный суд Санкт-Петербурга не увидел вымогательства в действиях Игоря Рудникова и Александра Дацышина. С них сняли обвинения в тяжком преступлении и признали виновными в покушении на самоуправство.

Напомним, по версии следствия, издатель газеты «Новые колеса» Рудников вымогал у Леденёва 50 тыс. долларов. Якобы,pа денежное вознаграждение издатель обещал не публиковать в газете якобы порочащие главу регионального СК сведения. Речь шла, в частности, о недвижимости руководителя силового ведомства. Экс-замполпреда президента в СЗФО Александр Дацышин являлся вторым фигурантом дела. Рудников и Дацышин настаивали на своей невиновности.

- Мы считаем приговор компромиссным решением суда, но оно сильно не устроит ФСБ и СК, хотя в сегодняшней уголовно-правовой системе страны и такой приговор выглядит оправдательным и для его вынесения суду потребовалось большое мужество. После детального изучения текста приговора мы примем решение об его обжаловании, - сообщил адвокат Александра Дацышина Сергей Баранов.

Он предположил, что уже сегодня все обвиняемые будут на свободе, так как суд сделает обоим зачет наказания.

Отметим, что санкция статьи «Самоуправство» предполагает наказание в виде штрафа до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев. При этом, Рудников находился под арестом с 3 ноября 2017 года, Дацышин все это время был под домашним арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU