В Озерском районе волонтеры восстановили разграбленное воинское захоронение

СЕГОДНЯ 15:10 2019-06-17T15:10:49+03:00

Памятный камень на воинском захоронении теперь есть и на русском языке Фото: Иван МАРКОВ

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В октябре прошлого года в поселке Ушаково Озерского района группа общественников восстановила разграбленное и практически уничтоженное воинское захоронение (в нем покоятся 95 русских солдат, погибших 11 ноября 1914). Из ямы они достали надгробье командира роты Константина Лоренца, погибшего вместе со своими бойцами, установили этот камень и расчистили территорию.

В субботу 15 июня благоустройство было продолжено. На воинском захоронении появился еще один памятный камень с дублем мемориальной надписи на русском языке. Камень был изготовлен на средства GS Group, и волонтеры, этой компании вместе с теми, кто начал приводить в порядок воинское захоронение завершили расчистку территории.

Правда, узнать, что в нескольких сотнях метров от трассы Озерск-Голдап есть воинское захоронение, пока может не каждый – на дороге нет указателя к памятному месту. Вероятно, этим должно озаботиться министерство культуры и туризма Калининградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU