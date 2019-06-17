День города в Калининграде проведет компания из Санкт-Петербурга, ей помогут местные организаторы

СЕГОДНЯ 15:23 2019-06-17T15:38:39+03:00

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В Калининграде определили фирму, которая займется подготовкой и проведением Дня города – 2019, который запланирован на 5-6-7июля. Конкурс выиграла компания из Санкт-Петербурга, которая в мае организовывала 315-летие Кронштадта. По Калининграду цена договора с питерской фирмой составила более 10 млн 400 тыс рублей.

- В среду планируется совещание у главы города, на котором будут решать нюансы и технические вопросы по проведению праздника. Техническое задание было и все участники – а их было трое – отработали его, и вышли с пониманием вопросов и концептуальных моментов, - сказал председеталь горсовета Андрй Кропоткин.

При этом он отметил, что до праздника осталось мало времени и, вероятно, питерцы возьмут субподряд из местных организаторов, которые готовили торжества в предыдущие годы.

- Мы все здравомыслящие люди и понимаем. Компания выиграла даже не местная! Осталось, если посмотреть на календарь, меньше трех недель. Просто нереально придти, взять и с нуля все организовать. В техническом задании прописаны все площадки, плюс мы хотим ввести что-то новое. Надеемся, что местные компании, которые готовились, выступят субподрядными организациями в проведении праздника. Иначе есть большая опасность, что должного качества праздника у нас просто не получится. Даже если брать привоз артиста – за три недели, тем более летом… Все уже расписаны, у артистов графики на лето и до осени. Это является проблемой.

Фамилии артистов, которых власти хотели бы видеть на празднике, Андрей Кропоткин называть не стал.

- Надеюсь, наши граждане их увидят в субботу 5 июля, - заключил он.

ИСТОЧНИК KP.RU