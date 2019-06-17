Калининградская лучница стала чемпионкой мира

СЕГОДНЯ 15:44 2019-06-17T15:44:52+03:00

Наталья Авдеева выиграла третий чемпионат мира за два года

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Чемпионат мира по стрельбе из лука Нидерландах собрал больше 600 спортсменов из 90 стран. В составе сборной России выступила калининградка Наталья Авдеева.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, она завоевала первую индивидуальную золотую медаль летних чемпионатов мира для сборной России за последние 10 лет.

Заслуженный мастер спорта России из Калининграда в очных противостояниях последовательно выбила из борьбы представительниц Великобритании, Италии, Норвегии, Китайского Тайбея и Турции.

В финале Наталья оказалась точнее американки Пейдж Пирс. Третье место завоевала лучница из Индии.

Наталья Авдеева – спортсменка регионального Центра спортивной подготовки сборных команд. Она – победительница последнего в истории зимнего чемпионата мира прошлого сезона и чемпионка планеты среди военнослужащих 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU