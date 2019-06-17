Калининградца осудили за жестокое убийство собаки

СЕГОДНЯ 16:06 2019-06-17T16:06:02+03:00

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Жителя Светлого осудили за жестокое убийство собаки. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокураторы.

31 декабря 2018 года злоумышленник во дворе одного из домов схватил таксу и стал ее душить. После этого живодер встал ногой на шею собаки, от чего животное погибло. Расправа над собакой проходила на главах малолетнего ребенка.

На суде обвиняемый частично признал вину, заявив, что собака задушила его уток.

Суд приговорил его к одному году исправительных работ с удержанием в доход государства 10 % заработной платы.

ИСТОЧНИК KP.RU