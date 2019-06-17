В Калининграде мужчина на спор залез в трубу и застрял в ней

СЕГОДНЯ 16:06 2019-06-17T16:07:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде мужчина семь часов просидел в бетонной трубе, прежде чем его обнаружили прохожие. Инцидент случился в понедельник 17 июня на одной из улиц города.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии, Силами наряда вневедомственной охраны мужчину вызволили из бетонной ловушки.

- В трубу он залез на спор. Обнаружили местного жителя спустя семь часов случайные прохожие, которые и обратились за помощью, - рассказали в пресс-службе.

После осмотра бригадой скорой медицинской помощи мужчину госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU