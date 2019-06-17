В Калининграде мужчина на спор залез в трубу и застрял в ней
.Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области
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В Калининграде мужчина семь часов просидел в бетонной трубе, прежде чем его обнаружили прохожие. Инцидент случился в понедельник 17 июня на одной из улиц города.
Как сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии, Силами наряда вневедомственной охраны мужчину вызволили из бетонной ловушки.
- В трубу он залез на спор. Обнаружили местного жителя спустя семь часов случайные прохожие, которые и обратились за помощью, - рассказали в пресс-службе.
После осмотра бригадой скорой медицинской помощи мужчину госпитализировали.
ИСТОЧНИК KP.RU