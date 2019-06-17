Ревнивый калининградец сжег документы сожительницы

СЕГОДНЯ 16:20 2019-06-17T16:20:53+03:00

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Жителю Балтийска грозит до трех месяцев ареста за уничтожение документов своей сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию Балтийска обратилась 40-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что сожитель уничтожил ее документы.

Прибывшие на место происшествия участковые установили, что 33-летний сожитель приревновал ее, собрал дома все документы, подтверждающие её личность, - заграничный и гражданский паспорта, страховое свидетельство, полис обязательного медицинского страхования, медицинскую книжку, и сжёг их в печи.

Мужчина уже сознался в содеянном. По данному факту возбуждено уголовное дело статье «Похищение или повреждение документов».

ИСТОЧНИК KP.RU