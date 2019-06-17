Центр защиты прав СМИ – о деле Рудникова: Медиасообщество может спасти незаконно преследуемых журналистов

СЕГОДНЯ 16:24 2019-06-17T16:26:00+03:00

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Руководитель Центра защиты прав СМИ Галина Арапова прокомментировала решение суда снять обвинение в вымогательстве с издателя газеты «Новые колеса» Игоря Рудникова.

- Это невероятная победа, мы смогли отстоять главного редактора Игоря Рудникова в этом сложном деле, спасибо нашим адвокатам Тумасу Мисакяну и Анне Паничевой. С учетом фактического отсутствия оправдательных приговоров в России, это безусловная победа. Мы думаем, что это, конечно, и результат работы адвокатов, но помимо этого не последним фактором стало беспрецедентное сплочение общества по делу Ивана Голунова. Все это показало, что медиасообщество может спасти незаконно преследуемых журналистов. Просто не нужно отсиживаться и молчать, - говорится на странице Центра защиты прав СМИ в «Фейсбук».

Напомним, по версии следствия, издатель газеты «Новые колеса» Рудников вымогал у руководителя регионального управления СК Виктора Леденёва 50 тыс. долларов. Якобы за денежное вознаграждение издатель обещал не публиковать в газете якобы порочащие главу регионального СК сведения. Речь шла, в частности, о недвижимости руководителя силового ведомства. Экс-замполпреда президента в СЗФО Александр Дацышин являлся вторым фигурантом дела. Рудников и Дацышин настаивали на своей невиновности.

В результате Игорь Рудников и Александр Дацышин были признаны виновными в покушении на самоуправство иприговорены к обязательным работам – 550 и 350 часов соответственно. Однако, они были освобождены от исполнения наказания: суд зачел им время, проведенное под арестом. К слову, Игорь Рудников находился в СИЗО с ноября 2017 года, Александр Дацышин все это время был под домашним арестом. При этом, обвинение просило приговорить Рудникова к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима, Дацышина – к восьми годам.

ИСТОЧНИК KP.RU