Александр Дацышин: Надеялся, что правда победит и восторжествует закон

СЕГОДНЯ 17:04 2019-06-17T17:05:18+03:00

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В понедельник, 17 июня, в Московском районном суде Санкт-Петербурга огласили приговор по громкому делу Игоря Рудникова и Александра Дацышина. Издателя газеты «Новые колеса» и экс-замполпреда президента в СЗФО обвиняли в вымогательстве у руководителя регионального управления Следственного комитета, генерала Виктора Леденева.

Судья Валерия Ковалева не согласилась с позицией обвинения, что Рудников и Дацышин занимались вымогательством у генерала СК. Их действия она сочла покушением самоуправство.

В результате Игорь Рудников и Александр Дацышин были приговорены к обязательным работам – 550 и 350 часов соответственно. И сразу же они были освобождены от исполнения наказания: суд зачел им время, проведенное под арестом.

- Чувство свободы – самое большое счастье после здоровья семьи. Я рад, что есть справедливость, что есть закон, что есть судьи, которые щепетильно разбираются в деле, - отметил Александр Дацышин. – Конечно, мы все надеялись, что правда победит и восторжествует закон.

ИСТОЧНИК KP.RU