СЕГОДНЯ 17:12 2019-06-17T17:16:49+03:00

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На звание «Почетный гражданин Калининграда» в этом году претендуют три человека. Об этом на заседании горсовета сообщил зампредседателя горсовета депутатов Калининграда Андрей Шумилин.

Первый претендент это Анатолий Коваленко, член совета директоров Перового хлебзавода. Он вошел в «Золотую книгу» Калининграда и Калининградской области за то, что «внес весомый вклад в продовольственную безопасность региона». Награжден грамотой губернатора, мэра.

Второй кандидат, Юрий Семенов, занимал должность главного агронома и директора совхоза «Ушаковский» в Гурьевском районе. Был заведующим отделом Калининградского обкома КПСС.

Наконец, третий претендент на «Почетного гражданина» – Владислав Малаховский, физик, профессор БФУ имени Канта, автор статей и учебников. Имеет многочисленные награды, в том числе Медаль Исаака Ньютона. Это международная награда в области физики, ежегодно с 2008 года присуждаемая британским Институтом физики.

- Этот человек – кладезь не только для российской, но и для международной науки. Среди наших коллег в администрации Калининграда есть люди, которые у него учились, - отметил Андрей Шумилин.

Имя почетного гражданина назовут на главной сцене Дня города.

ИСТОЧНИК KP.RU