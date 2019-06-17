В регионе в этом году дополнительно отремонтируют две областные дороги

СЕГОДНЯ 17:34 2019-06-17T17:36:00+03:00

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Благодаря экономии на торгах, в Калининградской области в этом году будут дополнительно отремонтированы две трассы: «Матросово-Краснополье» и «Холмогоровка – Коврово». Об этом сообщил вице-премьер Александр Рольбинов в ходе рабочего выезда.

Протяженность дороги «Матросово-Краснополье» составляет 6,5 км, «Холмогоровка – Коврово» – 15 км. На проведение ремонтных работ выделено более 200 млн рублей.

Всего в этом году планируется привести в порядок 7 областных объектов и 12 дорог местного значения. Общая протяженность отремонтированных трасс увеличится с 85 до 106,5 км».

Как сообщила министр развития инфраструктуры Калининградской области Елена Дятлова, в следующем году в округе планируется провести работы на дорожных объектах, взявших на себя нагрузку из-за ремонта улицы Шатурской. Что касается Калининграда, основное внимание будет уделено Московскому району.

ИСТОЧНИК KP.RU