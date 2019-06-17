За пять месяцев саперы Балтфлота обезвредили 6300 боеприпасов времен войны

СЕГОДНЯ 17:45 2019-06-17T17:46:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В минувшие выходные военные саперы обезвредили 21 боеприпас времен великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.

Сразу девятнадцать 75-мм снарядов было обезврежено на территории Балтийского городского округа. В пригороде Калининграда был обнаружен 76-мм артиллерийский снаряд, ручная граната Ф-1 вывезена со строительной площадки в Гурьевске.

Все смертельно опасные находки были вывезены на полигоны в Калининградской области, где будут уничтожены методом подрыва.

По данным Балтфлота, с начала года военные саперы отработали более 250 заявок на вывоз боеприпасов времен войны. Всего за пять месяцев спецйиалисты вывезли и уничтожили методом подрыва свыше 6300 боеприпасов

ИСТОЧНИК KP.RU